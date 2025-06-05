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YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum

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#Mrbeast#Jimmy Donaldson#Youtube
YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 12:28

Sosyal medya için içerik üreten genç girişimciler son yıllarda bu yolla servet kazanmaya başladılar. Çok izlenen yaratıcı içeriklerle milyonlarca izleyiciyi kendilerine çeken bu isimler karşılığında reklam ve izlenme gelirleriyle sayılı zenginler arasına giriyor.

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İşte bunlardan biri de gerçek adı Jimmy Donaldson olan ve YouTube’da MrBeast olarak tanınan ünlü internet fenomeni.

MrBeast internet yayıncılığından kazandığı parayla milyarder olmayı başarsa da yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi.

Tıpkı kendisi gibi bir internet fenomeni olan Booysen ile nişanlanan MrBeast, yaklaşan düğününün masrafları için annesinden borç aldığını itiraf etti.

YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum

Ünlü YouTuber 30 yaşın altında olup servetini miras yoluyla değil tamamen kendi çalışmasıyla kazanan tek milyarder olarak anılıyor.

27 yaşındaki MrBeast bunca servete rağmen annesinden borç alma sebebini “Kişisel olarak çok az param var çünkü kazandığım her şeyi yeniden yatırım yapmak için kullanıyorum” diye anlatırken “Bu çok ironik ama evlenebilmek için annemden borç istiyorum” dedi.

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YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum

400 milyondan fazla abonesi olan içerik üreticisi YouTube'da abartılı akrobasi şovları ve meydan okuma akımlarını paylaşarak ün kazanmıştı.

MrBeast bir yandan da hayranlarına araba gibi lüks hediyeler vererek popülerliğini artırdı.

YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum

Popüler YouTuber bir yandan da dijital platformlar için programlar hazırlamaya başladı ve “Beast Games” adını verdiği şovun 1. Sezonuyla ekrana geldi.

Bu yarışma dizisi sırasında 1.000 katılımcıdan biri 10 milyon dolarlık ödülü kazanmıştı.

YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum

Yayınlanmasından sonraki 25 gün içinde 50 milyon izlenme sayısına ulaşan dizi, şimdiden iki sezon daha uzatıldı.

Jimmy Donaldson yani MrBeast Feastables adını verdiği çikolata ve atıştırmalık markasının yanı sıra MrBeast Lab oyuncak serisinin de sahibi.

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YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum

Ünlendikten sonra yaptığı akıllı yatırımlarla servet kazanan MrBeast kendisi gibi internet yayıncılığı yaparak ünlenen Booysen'le 2022’de tanıştı ve sevgili oldu.

2024’te nişanlanan çiftin yakında bir adada düğün yapmayı planladıkları biliniyor.

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#Mrbeast#Jimmy Donaldson#Youtube

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