YouTube milyarderinden şaşırtan itiraf: Düğün hazırlığı için annemden borç alıyorum

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İşte bunlardan biri de gerçek adı Jimmy Donaldson olan ve YouTube’da MrBeast olarak tanınan ünlü internet fenomeni.

MrBeast internet yayıncılığından kazandığı parayla milyarder olmayı başarsa da yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi.

Tıpkı kendisi gibi bir internet fenomeni olan Booysen ile nişanlanan MrBeast, yaklaşan düğününün masrafları için annesinden borç aldığını itiraf etti.

Ünlü YouTuber 30 yaşın altında olup servetini miras yoluyla değil tamamen kendi çalışmasıyla kazanan tek milyarder olarak anılıyor.

27 yaşındaki MrBeast bunca servete rağmen annesinden borç alma sebebini “Kişisel olarak çok az param var çünkü kazandığım her şeyi yeniden yatırım yapmak için kullanıyorum” diye anlatırken “Bu çok ironik ama evlenebilmek için annemden borç istiyorum” dedi.

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400 milyondan fazla abonesi olan içerik üreticisi YouTube'da abartılı akrobasi şovları ve meydan okuma akımlarını paylaşarak ün kazanmıştı.

MrBeast bir yandan da hayranlarına araba gibi lüks hediyeler vererek popülerliğini artırdı.

Popüler YouTuber bir yandan da dijital platformlar için programlar hazırlamaya başladı ve “Beast Games” adını verdiği şovun 1. Sezonuyla ekrana geldi.

Bu yarışma dizisi sırasında 1.000 katılımcıdan biri 10 milyon dolarlık ödülü kazanmıştı.

Yayınlanmasından sonraki 25 gün içinde 50 milyon izlenme sayısına ulaşan dizi, şimdiden iki sezon daha uzatıldı.

Jimmy Donaldson yani MrBeast Feastables adını verdiği çikolata ve atıştırmalık markasının yanı sıra MrBeast Lab oyuncak serisinin de sahibi.

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Ünlendikten sonra yaptığı akıllı yatırımlarla servet kazanan MrBeast kendisi gibi internet yayıncılığı yaparak ünlenen Booysen'le 2022’de tanıştı ve sevgili oldu.

2024’te nişanlanan çiftin yakında bir adada düğün yapmayı planladıkları biliniyor.