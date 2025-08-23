Yonca Evcimik'ten yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ahlaksız teklifler aldım

Haberin Devamı

1979’dan bugüne şarkıları ve şovlarıyla sahnede olan ünlü sanatçı, “Şöhret olduğum için ahlaksız teklifiler aldım. Birine cevap verseydim bugün burada olamazdım” sözleriyle bugünlere tek başına geldiğinin altını çizdi.

“Bizden sonra gelen arkadaşlar tekelleşme dönemine denk geldi” diyen Yonca Evcimik genç nesilden beğendiği şarkıcıları da açıkladı:

“Aleyna Tilki’yi çok beğeniyorum. Deli dolu bir kız ama doğru yönetilemiyor. Semicenk’i hiç kimse tanımazken, ‘bu çocuk patlayacak’ dedim. Çok iyi sesi var. Mert Demir’e de, şarkılarına da bayılıyorum. Çok tarz buluyorum. Çok başarılı.”