×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Yonca Evcimik'ten yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ahlaksız teklifler aldım

Güncelleme Tarihi:

#Yonca Evcimik#Uğurkan Erez#Erol Albayrak
Yonca Evcimikten yıllar sonra şaşırtan itiraf: Ahlaksız teklifler aldım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 07:42

YONCA Evcimik, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” adlı YouTube programına konuk oldu.

Haberin Devamı

1979’dan bugüne şarkıları ve şovlarıyla sahnede olan ünlü sanatçı, “Şöhret olduğum için ahlaksız teklifiler aldım. Birine cevap verseydim bugün burada olamazdım” sözleriyle bugünlere tek başına geldiğinin altını çizdi.

“Bizden sonra gelen arkadaşlar tekelleşme dönemine denk geldi” diyen Yonca Evcimik genç nesilden beğendiği şarkıcıları da açıkladı:

“Aleyna Tilki’yi çok beğeniyorum. Deli dolu bir kız ama doğru yönetilemiyor. Semicenk’i hiç kimse tanımazken, ‘bu çocuk patlayacak’ dedim. Çok iyi sesi var. Mert Demir’e de, şarkılarına da bayılıyorum. Çok tarz buluyorum. Çok başarılı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yonca Evcimik#Uğurkan Erez#Erol Albayrak

BAKMADAN GEÇME!