Yonca Evcimik: Serenay Sarıkaya hayatımı oynasın

Haberin Devamı

Şarkıcı, “Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şu an hayatımı oynayabilecek birisi yok. Hem dans etmesi, hem şarkı söylemesi, hem de oyunculuk yapması lazım. O da Serenay Sarıkaya olabilir. Ama birazcık dizlerinin üzerinde oynaması lazım; boy olarak uzun kalır.”

Evcimik, aynı soruya geçtiğimiz günlerde Gupse Özay cevabını vermişti. Ayrıca şarkıcı, 1998 yılında boşandıktan sonra farklı biri olduğunu açıkladı:

“Saçım değişti, yırtmaçlı etekler giymeye başladım. Boşanınca adeta zincirlerimden de boşaldım ve bir özgürlük patlaması yaşadım.”

Evcimik, bekarlığa ise çok alıştığını belirtti:

“Yatakta çapraz yatmaya, kedim, köpeğimle uyumaya da alıştım. Bu alışkanlıktan sonra özgürlüğümü kaybedemem. Kimseye hesap vermek istemiyorum, kimsenin sorumluluğunu da almak istemiyorum. Evlenip çocuk yapıp onu idare etmeyi bilen insanlar var, ben o değilim.”

Haberin Devamı

YONCA DA SIRAYA GİRDİ

Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Güllü, hayatlarının film olması halinde kendilerini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediklerini dile getirmişti. Mahmut Tuncer de “Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın” demişti.