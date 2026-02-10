×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Yonca Evcimik: Serenay Sarıkaya hayatımı oynasın

Güncelleme Tarihi:

#Yonca Evcimik#Serenay Sarıkaya#Özlem Esra Ada
Yonca Evcimik: Serenay Sarıkaya hayatımı oynasın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 09:42

YONCA Evcimik, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Şarkıcı, “Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şu an hayatımı oynayabilecek birisi yok. Hem dans etmesi, hem şarkı söylemesi, hem de oyunculuk yapması lazım. O da Serenay Sarıkaya olabilir. Ama birazcık dizlerinin üzerinde oynaması lazım; boy olarak uzun kalır.”

Evcimik, aynı soruya geçtiğimiz günlerde Gupse Özay cevabını vermişti. Ayrıca şarkıcı, 1998 yılında boşandıktan sonra farklı biri olduğunu açıkladı:

“Saçım değişti, yırtmaçlı etekler giymeye başladım. Boşanınca adeta zincirlerimden de boşaldım ve bir özgürlük patlaması yaşadım.”

Evcimik, bekarlığa ise çok alıştığını belirtti:

“Yatakta çapraz yatmaya, kedim, köpeğimle uyumaya da alıştım. Bu alışkanlıktan sonra özgürlüğümü kaybedemem. Kimseye hesap vermek istemiyorum, kimsenin sorumluluğunu da almak istemiyorum. Evlenip çocuk yapıp onu idare etmeyi bilen insanlar var, ben o değilim.”

Haberin Devamı

YONCA DA SIRAYA GİRDİ

 

Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Güllü, hayatlarının film olması halinde kendilerini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediklerini dile getirmişti. Mahmut Tuncer de “Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yonca Evcimik#Serenay Sarıkaya#Özlem Esra Ada

BAKMADAN GEÇME!