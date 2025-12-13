Yonca Evcimik: Çocuk sesi duymak istemiyorum

×
#Yonca Evcimik#Armağan Çağlayan#Şimdiki Aklım Olsaydı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:57

YONCA Evcmik, Armağan Çağlayan’ın ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ adlı YouTube programına konuk oldu.

Evcimik, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesi sonrası mutsuz olduğunu söyledi:

“Bazen iyi bazen kötüyüm. Yeni şarkımın mutluluğunu yaşıyorum ama bir taraftan da bu hayvan meseleleri beni üzüyor. Mutluluğumu doya doya yaşayamıyorum. Dünya bizden önce onların gibi. Belediyeler yavaş yavaş hayvanların kısırlaştırılmasını yapsaydı bu popülasyon bitecekti. Şimdi bunun cezası hayvanlarmış gibi katlediliyorlar. Böyle bir şey görmedim ve inanamıyorum.”

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

TARTIŞMA YARATTI

“Ayrıca apartmanlarda köpek sesi yüzünden sinirlenenler var. Bir örnekleme yapmak gerekirse ben de koşan çocuğunun sesini duymak istemiyorum. Yalnız yaşayan bir kadınım. Çocuktan hoşlanmıyorum. Belki ben de sabahtan akşama kadar o gürültüden hoşlanmıyorum.” Sanatçının bu sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

 

