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Yılmaz Morgül: Hayata bakışım değişti

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#Yılmaz Morgül#Tan Taşçı#Yok Başka Hayalim
Yılmaz Morgül: Hayata bakışım değişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 09:38

Yılmaz Morgül, Tan Taşçı’nın imzasını taşıyan yeni şarkısı “Yok Başka Hayalim”i müzikseverlerle buluşturdu.

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Sanatçı, Tan Taşçı’nın şarkıyı hiçbir karşılık almadan kendisine verdiğini söyledi: “İşte sanatçı dayanışması böyle olmalı. Kıskançlık, kapris ve ego olmadan da sanat için birlik olunacağını gösterdik.” Morgül, bu eserin hayatını değiştirdiğini de dile getirdi:

“Anneciğimi kaybettikten sonra dünyaya bakış açımı bu şarkı değiştirdi. ‘Yok Başka Hayalim’i canım annem için okudum. Hayatta ne kadar büyük zorluklar, sıkıntılar, dertler olsa da hayatın devamı için hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini öğrendim.”

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#Yılmaz Morgül#Tan Taşçı#Yok Başka Hayalim

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