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Yıllardır her şehirde aynı sevgi

Güncelleme Tarihi:

#Nilüfer#Altınoluk Amfi Tiyatro#Konser
Yıllardır her şehirde aynı sevgi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:06

POP müziğin önemli isimlerinden Nilüfer, geçen akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

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Sanatçının konseri müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Coşkulu kalabalık karşısında duygu dolu anlar yaşayan Nilüfer, “Yıllardır her şehirde aynı sevgiyle beni karşılıyorsunuz. Bu sevginin tarifi olmaz. Şükürler olsun ki yıllardır bu duyguyu bana yaşatıyorsunuz, iyi ki varsınız” diyerek teşekkür etti.

SAHNE SANATÇININ VİTRİNİ

Konserinde geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarını seslendiren Nilüfer’e sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede iki farklı elbise giyen sanatçı, sahne kıyafetlerine özen gösterdiğini belirterek “Benim sahnemde her şeyin dört dörtlük olması lazım. Sahne, sanatçının vitrinidir” dedi. Nilüfer, 2.5 saat süren konserin sonunda yoğun istek üzerine bis’e de çıktı ve ardından geceyi noktaladı.

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#Nilüfer#Altınoluk Amfi Tiyatro#Konser

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