Yıllar önce söyleseler kimse inanmazdı... Bir zamanlar 'yuva yıkan kadın' olarak bilinirdi... Yeni yaşı top atışlarıyla kutlandı

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Çünkü milyonlarca kişiye göre Prenses Diana'nın bütün mutsuzluğunun sebebi Camilla'ydı. Yıllar boyunca "öteki kadın", "istenmeyen kadın" olarak anıldı Camilla.

Ama yıllar önce beklenmeyen oldu... Çok uzun süre o dönemde veliaht olan Charles'ın aşkından vazgeçmeyen Camilla Parker Bowles, iki yıl önce İngiltere Kraliçesi olarak taç giydi. Bugün de doğum günü, ülke çapında gösterişli bir şekilde kutlandı.

Özetle bir zamanların "istenmeyen" ya da "hiç sevilmeyen kadını" şimdi Britanya Kralı'nın eşi olarak 78'inci yaşına, gösterişli kutlamalar eşliğinde girdi.

TOP ATIŞI YAPILDI

İlk kocasıyla evlenmeden önceki adıyla Camilla Shand ya da milyonların hafızasına kazınan adıyla Camilla Parker Bowles, şu anki unvanıyla Kraliç Camilla'nın yeni yaşı için özel kutlamalar yapıldı.

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Camilla'nın doğum günü için kocasıyla ortak sosyal medya hesaplarından bir fotoğrafı yayınlandı. Chris Jackson'ın çektiği bu poz, Kate ve Wililam'ın sosyal medya hesabı tarafından da paylaşıldı.

Kraliçe Camilla'nın doğum günü için bir askeri tören de düzenlendi. Onursal Topçu Birliği, Londra'da bulunan Tower of Wharf'tan 62 pare top atışı yaptı.

Elbette Kraliçe Camilla'nın yeni yaşı için aile içinde de bir kutlama yapılacak. Ama bundan 20 yıl öncesinde herkese inanılmaz gelen olay gerçekleşti. Ve bir ülke sembolik de olsa Kraliçe'nin yeni yaşını kutladı.

Camilla'nın doğum günü içi 62 pare top atışı yapıldı.





Ayrıca resmi hesaplardan da Kraliçe'nin doğum günü kutlandı.





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SIRADAN BİR AİLENİN KIZI DEĞİLDİ

Bir dönem Prenses Diana'nın "evliliğimizdeki üçüncü kişi" olarak nitelendirdiği Camilla Parker Bowles ya da yeni adıyla Kraliçe Camilla; Camilla Rosemary Shand adıyla 17 Temmuz 1947'de dünyaya geldi. Batı Sussex'te 18'inci yüzyıldan kalma bir kır evinde büyüdü. Ardından da ailesiyle birlikte Güney Kensington'a taşındılar. Yani anlaşıldığı üzere öyle pek de sıradan bir ailenin kızı değildi.

Babası Bruce Shand, eski bir ordu mensubuydu. Emekli olduktan sonra da iş dünyasına adım atmıştı. Annesi ise Aschombe Baronu Roland Cubitt'in kızı olan Rosalind'di.

BÜYÜKANNESİ DE DÖNEMİN KRALI İLE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞAMIŞTI: Camilla'nın ailesi aslında kraliyet ailesine uzak bir çevreden değildi. Hatta büyükannesi bir dönem 'kralın metresi' olarak tanınırdı.

Camilla'nın anne tarafından büyükannelerinden biri olan Alice Keppel, bir dönem Kral 7. Edward'la evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın olarak tanınıyordu. Belli ki kader torun ile büyükanneyi böyle bir düzlemde eşitlemişti.





DOĞANIN İÇİNDE BÜYÜDÜ

Doğanın içinde büyüyen Camilla, küçük yaşlarda ata binmeyi öğrendi ve bu onun için bir tutku haline geldi. Yani tıpkı sonradan sevgilisi olan ve artık bir ülkenin tahtını paylaştığı Charles ile bazı ortak zevkleri vardı.

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1965 yılında Londra'da ilk kez sosyeteye tanıtıldı. Bir süre sonra da aile evinden ayrılıp Kensington'a taşındı.

BÜYÜKANNESİ DE DÖNEMİN KRALI İLE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞAMIŞTI: Camilla'nın ailesi aslında kraliyet ailesine uzak bir çevreden değildi. Hatta büyükannesi bir dönem 'kralın metresi' olarak tanınırdı. Camilla'nın anne tarafından büyükannelerinden biri olan Alice Keppel, bir dönem Kral 7. Edward'la evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın olarak tanınıyordu. Belli ki kader torun ile büyükanneyi böyle bir düzlemde eşitlemişti.

1971 YILINDA CHARLES İLE CAMILLA TANIŞTI: ÇÖPÇATAN DA ESKİ SEVGİLİ

Camilla ile Prens Charles 1971 yılının yaz aylarında tanıştı. Aslında ikisi de aynı sosyal çevrede olmalarına rağmen o yıla kadar resmi olarak tanışmamışlardı. İkili, ortak arkadaşları Lucia Santa Cruz'un evindeki bir partide tanıştı. Yani Santa Cruz onları resmen tanıştırmış oldu.

Şimdi sözün burasında biraz duralım. Çünkü Lucia Santa Cruz'un, Charles ile Camilla'yı tanıştırmaktan daha farklı bir özelliği daha var.

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Bir zamanlar Charles bu genç kadına kör kütük aşıktı. Hatta Charles'ın kuzeni ve Lucia'nın arkadaşı olan Lady Elizabeth Anson'a göre genç kadın, Charles'ın ilk gerçek aşkıydı. Sonunda bu aşk bitti ama Lucia, Charles'ın bugün özel hayatında sahip olduğu mutluluğun mimarı oldu.

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CHARLES 'BENİ BEKLE' DEMEYİNCE O DA BAŞKASIYLA EVLENDİ

Kısa sürede yakın arkadaş oldular, sonra da bu arkadaşlık romantik bir ilişkiye dönüştü. Bu arada Kraliçe'nin de Camilla ile o erken dönemde tanıştığını hatırlatalım. Fakat bu romantik ilişki Charles'ın deniz aşırı bir askeri göreve gitmesiyle duraksadı.

Charles, sevgilisine "beni bekle" demediği için ilişkinin geleceği belirsiz bir hale geldi. Camilla da bu süreçte Andrew Parker Bowles ile evlendi. Charles'ı deniz aşırı göreve gönderen kişinin ise, bu ilişkiyi hiç onaylamayan annesi Kraliçe 2. Elizabeth olduğu zaman zaman ileri sürülüyor.

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İLK EVLİLİĞİ 'YILIN DÜĞÜNÜ' İLAN EDİLDİ: Camilla ilk evliliğini, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Andrew Parker Bowles 1973 yılında yaptı. O sırada Camilla 25, eşi Parker Bowles ise 33 yaşındaydı.

800 konuğun katıldığı tören "yılın düğünü" olarak nitelendirildi uzun süre. Çiftin bu evlilikten biri kız, diğeri erkek iki tane çocuğu oldu. Camilla ile Andrew evlendiklerinde, Camilla çoktan Charles ile tanışmıştı.





BAŞKALARIYLA EVLENDİLER AMA HEP BİRBİRLERİNİ SEVDİLER

Bu arada Camilla, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Andrew Parker Bowles ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik 1995 yılına kadar sürdü. Fakat ne olursa olsun Charles ile Camilla arasındaki yakınlık bitmedi.

Sonunda Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un ilişkisi 2005 yılındaki evlilik törenine uzandı. Ülkenin en "olaylı" ve "sevilmeyen kadını" önce aile içinde kabul gördü sonra da usul usul halkın en azından bir kesimi tarafından kabul gördü.

'BU EVLİLİKTE ÜÇ KİŞİYDİK

Camilla Parker Bowles, ne kendisinin ne de Prens Charles'ın evliliği sırasında onunla ilgisini hiç kesmedi. Aslında Diana da bu durumdan haberdardı.



Öyle ki Diana, 1981'de Charles ile evlenmeden önce de evliliği sırasında da hep Camilla Parker Bowles ile yüzleşmek zorunda kaldı. 1996 yılında Diana ile gerçekleştirilen röportajda, Galler Prensesi, Prens Charles ile evliliklerinde üç kişi olduklarını söylemişti.

O dönemde veliaht prens olan Charles ile Camilla, 9 Nisan 2005'te evlendi.