Yıllar sonra ilk kez buluşup hasret giderdiler... Şükür kavuşturana!

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Yıllar önce gencecikken bir filmde birlikte çalışan, şimdi de yeniden bir araya gelen bu iki ünlü 62 yaşındaki Tom Cruise ile 61 yaşındaki Brad Pitt…

İki ünlü Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1: The Movie adlı filmin Londra galasında bir araya geldi. İki eski dost, Pitt ile Cruise'un kavuşma anlarında da renkli görüntüler ortaya çıktı.

O sırada Pitt, koyu yeşil bir takım elbise ve içine de beyaz bir gömlek giydi.

Ines de Ramon ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını da değiştiren Brad Pitt, görünümünü de açık yeşil bir fular ve güneş gözlükleriyle tamamladı.

Tom Cruise ise her zamanki tarzından ödün vermedi. Gri bir takım elbise ve ona uygun renkte bir gömlek giydi. Cruise'un da kravat kullanmadığı görüldü.

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SIMSIKI SARILDILAR

Birbirlerini görünce sevinç gösterileri yapan ve sımsıkı sarılan iki ünlü yıldız kameralara bol bol poz verdi.

Brad Pitt ile Tom Cruise'un bu buluşması da sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Bu arada sinema tutkunları çok iyi bilir ama biz bir kez daha hatırlatalım...

Pitt ile Cruise, henüz 30'lu yaşlarının başındayken Vampirle Görüşme adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişlerdi.

Neil Jordan'ın yönettiği o filmde iki yıldızın yanı sıra Antonio Banderas, Christian Slater ve Kirsten Dunst da rol alıyordu.

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Brad Pitt ile Tom Cruise, 1994 tarihli Vampirle Görüşme filminin bir galasında. O sırada Cruise, Nicole Kidman ile evliydi.





İki ünlü 30'lu yaşlarının başında birlikte kamera karşısına geçti.