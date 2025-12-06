Yıllar sonra gelen sürpriz

Haberin Devamı

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı filmin galası duygusal bir sürprize de ev sahipliği yaptı. Adile Naşit’e yıllar önce çocuklar tarafından gönderilen sevgi dolu mektuplar galada ilk kez okundu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde özenle saklanan mektuplar, yıllar sonra filmin yönetmeni Çağan Irmak’a ulaştırıldı ve ortaya unutulmayacak anlar çıktı.

Irmak ve oyuncular, Adile Naşit’in ‘kuzucuklarım’ diye seslendiği çocukların içten satırlarını büyük bir mutluluk ve minnetle okudu. Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’e hayat verdiği BKM yapımı film, dün beyazperdede izleyiciyle de buluştu.