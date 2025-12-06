×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Yıllar sonra gelen sürpriz

Güncelleme Tarihi:

#Adile Naşit#Yeşilçam#Çağan Irmak
Yıllar sonra gelen sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 07:46

YEŞİLÇAM’ın usta ismi Adile Naşit’in yaşamının farklı dönemlerini konu alan ‘Adile Naşit’ filminin galası önceki akşam Maximum Uniq Hall’de yapıldı.

Haberin Devamı

 Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı filmin galası duygusal bir sürprize de ev sahipliği yaptı. Adile Naşit’e yıllar önce çocuklar tarafından gönderilen sevgi dolu mektuplar galada ilk kez okundu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde özenle saklanan mektuplar, yıllar sonra filmin yönetmeni Çağan Irmak’a ulaştırıldı ve ortaya unutulmayacak anlar çıktı.

Irmak ve oyuncular, Adile Naşit’in ‘kuzucuklarım’ diye seslendiği çocukların içten satırlarını büyük bir mutluluk ve minnetle okudu. Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’e hayat verdiği BKM yapımı film, dün beyazperdede izleyiciyle de buluştu.

Gözden KaçmasınHem eğlendirdi hem ağlattı Gözyaşları Adile için...Hem eğlendirdi hem ağlattı! Gözyaşları Adile için...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adile Naşit#Yeşilçam#Çağan Irmak

BAKMADAN GEÇME!