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Yıllar geçti ama kavga bitmedi! 'Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur'

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#Hepsi#Cemre Kemer#Gülçin Ergül
Yıllar geçti ama kavga bitmedi Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 17:01

2000’li yılların başına damga vuran ve 2009 yılında dağılan Hepsi grubunun üyeleri arasındaki gerginlik 16 yıl sonra yeniden alevlendi. Grubun dikkat çeken solistlerinden Gülçin Ergül’ün sosyal medya paylaşımları, eski grup arkadaşları Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ten sert tepkiler almasına neden oldu.

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Gülçin Ergül, son günlerde yaptığı paylaşımlarla eski grup üyeleri Yasemin, Cemre ve Eren’e göndermelerde bulundu. Özellikle “Yalan” isimli şarkısına ait sahne performansını paylaşan Ergül, “Hepsi benim” notuyla dikkat çekti.

Bu paylaşımların ardından bir başka videoda ise “Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan.” ifadelerini kullanan Gülçin, eski arkadaşlarının sabrını taşırdı.

Yıllar geçti ama kavga bitmedi Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur

Cemre Kemer: “Psikolojin iyi değil, bir dostun telefonu elinden alsın”

Gülçin’in bu açıklamalarına ilk tepki Cemre Kemer’den geldi. Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“Psikolojin iyi değil. Yine şarkın mı çıkacak, ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma. Bu tamamen sana zarar. Beni içine çekme, ben şu an bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden. İlla vardır yanında dürüst, seni seven bir dostun.”

Yıllar geçti ama kavga bitmedi Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur

Yasemin Yürük: “Edepli ol, haddini bil”

Cemre’nin ardından bir tepki de Yasemin Yürük’ten geldi. Yürük, Gülçin’e sert sözlerle yüklendi:

Yıllar geçti ama kavga bitmedi Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur

“Bu yaşta hâlâ nelerle uğraştırıyorsun bizi. Üstten bakıyor, küçümsüyorsun. Kimse senin işine, yeteneğine hakaret etmedi ama sen haddini bil, edebini koru. Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur.”

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#Hepsi#Cemre Kemer#Gülçin Ergül

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