Yıllar geçti ama kavga bitmedi! 'Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur'

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Gülçin Ergül, son günlerde yaptığı paylaşımlarla eski grup üyeleri Yasemin, Cemre ve Eren’e göndermelerde bulundu. Özellikle “Yalan” isimli şarkısına ait sahne performansını paylaşan Ergül, “Hepsi benim” notuyla dikkat çekti.

Bu paylaşımların ardından bir başka videoda ise “Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan.” ifadelerini kullanan Gülçin, eski arkadaşlarının sabrını taşırdı.

Cemre Kemer: “Psikolojin iyi değil, bir dostun telefonu elinden alsın”

Gülçin’in bu açıklamalarına ilk tepki Cemre Kemer’den geldi. Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“Psikolojin iyi değil. Yine şarkın mı çıkacak, ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma. Bu tamamen sana zarar. Beni içine çekme, ben şu an bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden. İlla vardır yanında dürüst, seni seven bir dostun.”

Yasemin Yürük: “Edepli ol, haddini bil”

Cemre’nin ardından bir tepki de Yasemin Yürük’ten geldi. Yürük, Gülçin’e sert sözlerle yüklendi:

“Bu yaşta hâlâ nelerle uğraştırıyorsun bizi. Üstten bakıyor, küçümsüyorsun. Kimse senin işine, yeteneğine hakaret etmedi ama sen haddini bil, edebini koru. Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur.”