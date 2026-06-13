Yılın 'Kızılay İyilik Elçisi' seçildi

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Türk Kızılay’ı tarafından organize edilen törende, insani yardım ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlayan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Acun Ilıcalı’ya ‘Yılın Kızılay İyilik Elçisi’ ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Acun Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Türk Kızılay’ının bu kıymetli ödülüne layık görülmek benim için büyük bir onur. İyiliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın gücüne her zaman inandım. Bu anlamlı ödül için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Kızılay’ına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”