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Yılın 'Kızılay İyilik Elçisi' seçildi

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#Acun Ilıcalı#Recep Tayyip Erdoğan#İyilik Elçisi
Yılın Kızılay İyilik Elçisi seçildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:35

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni’ne katıldı.

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 Türk Kızılay’ı tarafından organize edilen törende, insani yardım ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlayan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Acun Ilıcalı’ya ‘Yılın Kızılay İyilik Elçisi’ ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Acun Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Türk Kızılay’ının bu kıymetli ödülüne layık görülmek benim için büyük bir onur. İyiliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın gücüne her zaman inandım. Bu anlamlı ödül için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Kızılay’ına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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#Acun Ilıcalı#Recep Tayyip Erdoğan#İyilik Elçisi

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