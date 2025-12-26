Yılın ilk günü vizyonda

Haberin Devamı

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın senaryosunu kaleme alıp aynı zamanda başrollerini üstlendikleri komedi ve aksiyon filmi “D.I.S.C.O.”nun galası önceki akşam yapıldı. Yeni yılın ilk günü vizyona girecek filmin galasına çok sayıda ünlü katıldı. Filmin sonunda davetliler ekibi dakikalarca ayakta alkışlayıp tebriklerini iletti.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ’a Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, İrem Sak, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal ve Devrim Yakut’un eşlik ettiği “D.I.S.C.O.” komik bir ajan hikâyesini konu alıyor:

Haberin Devamı

D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü operasyon, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırılan Ertan’ın çıktığı tatilde yolu kuaför Zafer’le kesişir. Ertan’ın mesleğini öğrenen Zafer’in susmak için tek şartı vardır; yarım kalan operasyonu birlikte bitirmek.



