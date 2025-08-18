×
Güncelleme Tarihi:

Yıldız Tilbe konserde drone kovaladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 09:18

Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali’nde dinleyicileriyle buluştu. Önceki akşam Festival Park Yenikapı’da sahneye çıkan sanatçının konserini yaklaşık 90 bin kişi izledi.

Performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tilbe, sürpriz albüm projesini açıkladı:

“Yeni şarkılarım var. Birkaç aranjörle başlayacağım kendi şarkılarım üzerinde çalışmaya. Ayrıca daha önce yaptığım bir Türk halk müziği ve arabesk albümlerim vardı. Şimdi ona bir Türk sanat müziği klasikleri eklemek istiyorum. Onun çalışmalarına başlayacağım. Şarkıları ben seçeceğim.”

Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı, ‘Delikanlım’, ‘Vazgeçtim’, ‘El Adamı’ gibi hit şarkılarını seslendirdi. Konsere damgasını vuran ise Yıldız Tilbe’nin konser görüntülerini kuş bakışı çeken kameralı drone’u mikrofonuyla kovalaması oldu.

