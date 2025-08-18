Yıldız Tilbe konserde drone kovaladı

Haberin Devamı

Performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tilbe, sürpriz albüm projesini açıkladı:

“Yeni şarkılarım var. Birkaç aranjörle başlayacağım kendi şarkılarım üzerinde çalışmaya. Ayrıca daha önce yaptığım bir Türk halk müziği ve arabesk albümlerim vardı. Şimdi ona bir Türk sanat müziği klasikleri eklemek istiyorum. Onun çalışmalarına başlayacağım. Şarkıları ben seçeceğim.”

Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı, ‘Delikanlım’, ‘Vazgeçtim’, ‘El Adamı’ gibi hit şarkılarını seslendirdi. Konsere damgasını vuran ise Yıldız Tilbe’nin konser görüntülerini kuş bakışı çeken kameralı drone’u mikrofonuyla kovalaması oldu.