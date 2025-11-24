Yıldız Tilbe: Aşk beni düşünmüyor

Haberin Devamı

Sanatçı gecede soruları da yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde konser öncesi sıktığı parfüm nedeniyle fenalaştığı ve ürünün içeriğindeki bir maddeden zehirlendiği haberleriyle gündeme gelen şarkıcı, söz konusu iddia sorulunca tepkili konuştu:

“Çok yalan haber dönüyor. Parfümden zehirlenmedim. Ama sahneye çıkmadan önce bol bol parfüm sıkarım. Hatta bir parfümün dörtte birini bitiririm.”

Tilbe, “Sizi uzun zamandır kimseyle görmüyoruz” diyerek aşk hayatını da soran muhabirlere esprili yanıt verdi: “Ben de görmüyorum. Ben aşkı düşünmüyorum, aşk da beni düşünmüyor herhalde.”