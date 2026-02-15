×
Yıldız oyuncu ayrımcılığa savaş açtı: Yaşım ilerledi diye beni silmenize izin vermem!

Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 10:55

Ünlüler dünyasının kadın yıldızları yer aldıkları projelerle şöhret ve servet edinseler de her zaman erkek olanlardan geride kalıyor. Bu durum gerçeğe hem ücret eşitsizliği olarak yansıyor hem de kadın ünlüler erkeklere göre çok daha fazla baskı ve ayrımcılığa maruz kalıyor.

Bunun en belirgin örneği ise sektörün en dev isimlerinin bile yaş almak konusunda yaşadıkları.

Artık kadın erkek ayırmadan tüm oyuncular buna karşı ses yükseltse ve durum biraz toparlanır gibi gözükse de gerçekler hâlâ tam olarak değişmiş değil.

59 yaşındaki Halle Berry, Hollywood'da yaşlanmaya dair eleştirilere değinirken, "50, 60 veya 70 yaşında işimiz bitti" anlatısını reddediyor “Beni yaşından dolayı silmelerine izin vermeyeceğim” diyerek yemin ediyor…

Yakında vizyona girecek olan Crime 101 filmindeki Sharon Coombs rolü hakkında konuşurken yaşlanma konusundaki düşüncelerini paylaşan Halle Berry önümüzdeki ağustos ayında 60 yaşına gireceğini ve hayatının ikinci perdesinin henüz başında olduğunu hissettiğini belirtti.

"Kadınların bu yaşlara yaklaştıklarında kendilerini nasıl dışlanmış hissettiklerini biliyorum. Bu, kulakları ve kalbi olan herkese bir mesaj. Kadınlar olarak, bunu geri çevirmeliyiz. 50, 60, hatta 70 yaşında bile işimiz bitmedi demeliyiz.”

Halle Berry bu konuda içini dökerken “Sunacak çok daha fazla şeyimiz var. Bu yıl 60 yaşında olacağım ve sanki ikinci dönemime yeni başlıyormuşum gibi hissediyorum, yani henüz işim bitmedi” dedi ve Hollywood’un yaşı 60 olduğu için kendisini silmesine izin vermemeye kararlı olduğundan dem vurdu.

Bu aslında Halle Berry’nin kadınların yaşadığı sıkıntılarla ilgili ilk sözleri değil. Yıldız oyuncu 2020 yılında menopoz ve kadın sağlığı üzerine odaklanan ve menopoz ve perimenopoz hakkındaki söylemi yeniden tanımlamayı veya yeniden şekillendirmeyi amaçlayan Raspin adlı bir platformu hayata geçirmişti.

Berry o zamandan beri, platformu kadın sağlığı ve uzun ömürlülüğüne daha doğrudan odaklanacak şekilde yeniden markalaştırdı ve “Öyle bir yaşa geliyorsunuz ki, kendinizi dışlanmış, değersiz hissediyorsunuz. Bunu işte hissediyorsunuz. Toplumdan hissediyorsunuz. Ama kendimi silinmeye bırakmayacağıma kesin olarak karar verdim. Bu yüzden menopoz misyonumdayım. Her zamankinden daha sesli olacağım” sözleriyle ön saflarda savaşmaya devam edeceğini duyurmuş oldu.

Tarihte Oscar kazanan ilk siyah kadın oyuncu olarak büyük bir başarı elde eden Halle Berry bir yandan aksiyon filmlerinde oynamaya devam ederek Hollywood’daki “yaşlı kadın oyuncu” algısını yıkmaya devam ediyor.

Bir yandan da kendine edindiği görevi “Neredeyse 60 yaşındayım. Kadın sağlığı için mücadele etmek hayatımın ikinci perdesi için zorlu bir dava gibi geliyor” diyerek anlatıyor.

#Halle Berry#Hollywood#Menopoz

