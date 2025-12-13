Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti... 'Korkuyorum'

Haberin Devamı

Asyalı, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin yaklaşmaya çalıştığını ileri sürdü:

“Korkuyorum, umarım başıma kötü bir şey gelmez. Yaklaşık 5 saat önce kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evine geldik. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor.”

Ünlü isim, boşanmak için hukuki süreci başlattığını da belirtti:

“Çok üzüntülü, çok stresli günlerden geçmeme rağmen güçlü durmaya çalışıyorum. Ayrılmak istememi bahane edip ilişkiye zorlayıp beni manipüle etmektedir. Sorunlarım olduğunu öne sürerek beni baskılamak için elinden geleni yapacaktır. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapis istemi savcı tarafından kabul edilmiştir.”