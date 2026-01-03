×
Yılbaşı sahnesi sonrası İstanbul
Deniz BOY
Ocak 03, 2026 11:50

GÜLŞEN ve Simge, Kıbrıs’taki yeni yıl konserleri sonrası İstanbul’a döndü.

Şarkıcılar önceki gün İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi. Gülşen, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kaldı. Yanındaki korumalarla kendisini bekleyen aracına yürüyen şarkıcı, gazetecilere “Kolay gelsin” dedi.

HERKESE SAĞLIK GETİRSİN

Simge ise 2026 yılı dileklerini şu sözlerle dile getirdi: “Yeni yıl herkese, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Sahneden döndük, evimize gidiyoruz.” Şarkıcı, “Genç yaşta evlenip boşandım” açıklaması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Şimdi bunların yeri ve zamanı değil. Daha sonra konuşalım. İyi yıllar diliyorum.” 

