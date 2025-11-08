×
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Güncelleme Tarihi:

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 08:02

SALİH Güney önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Doktor muayenesine gittiğini söyleyen 80 yaşındaki usta oyuncu, KOAH’a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını açıkladı:

“Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum.”

YEŞİLÇAM EFSANEDİR

Yeşilçam’ın bir dönemine damga vuran Güney’e “Eski dostlarınızla görüşüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Sanatçı, “Karşılaştığımız zaman bıraktığım yerden başlıyoruz. Nebahat Çehre ve Hülya Avşar’la örneğin. Azaldık ama Yeşilçam birbirini sever. Ne kıskançlık ne de saygısızlık olur. O yüzden efsanedir. Kimseyle küslüğüm de yok” diye konuştu. 

#Salih Güney#Yeşilçam#KOAH

