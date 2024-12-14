Yeşilçam'ın ünlü oyuncusundan Wikipedia’ya jigolo isyanı

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TÜRK sinemasının usta ismi Salih Güney önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir süredir Çeşme’de yaşayan sanatçı, işleri için İstan bul’a geldiğini söyledi. Güney, internet ansiklopedisi Wikipedia’da kendisi için jigolo tanımlaması yapıldığını da açıkladı. Sanatçı, bu duruma çok üzüldüğünü belirtti.

Salih Güney, isyanını şu sözlerle dile getirdi:

“16 yaşın dayken başımdan geçen bir olay vardı. O dönem Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuvar talebesiydim. Kadın bana bir şeyler aldı. Sonra bana emir verince de onu reddettim ve bitti. Bunu bir röportajda anlatmıştım. Ama jigolo kelimesini kullanmadım. Wikipedia bunu nereden çıkardıysa sayfasında benden jigolo diye bahsetmiş. Beni yaftaladılar. Bu, terbiyesizlikten başka bir şey değil. Beni onore edeceklerine ucuz şeyler peşindeler. Yazıklar olsun.”

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DOĞUM TARİHİMİ DE YANLIŞ YAZDILAR

Salih Güney, Wikipe dia’nın doğum tarihini de bilerek yanlış yazdı ğını söyledi. Usta oyun cu, nüfus cüzdanının fotoğrafını avukatı ara cılığıyla internet sitesi ne ilettiğini açıkladı: “Doğum tarihim 1 Ocak 1945 ancak Türkçe Wikipedia hâlâ 1943 yazıyor. Avukatım vasıtasıyla nüfus cüzdanımın fotoğrafını ilettim ancak yine düzeltmediler.