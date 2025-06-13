Yeşilçam'ın emektarı Mehmet Uğur'un zor günleri...

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Yeşilçam… Her sahnesiyle bir dönemi, her oyuncusuyla bir kuşağı etkileyen o büyülü sinema evreni. İşte o evrenin görünmeyen kahramanlarından biri daha bugünlerde yaşam mücadelesi veriyor. “Kavgacı tayfa” olarak anılan, filmlerde kötü adam rollerini üstlenmesine rağmen yüreği en temiz insanlardan biri olan Mehmet Uğur, ciddi sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da tedavi altına alındı.

Babasının vefatından sonra Yeşilçam oyuncularıyla yakından ilgilenen Murat Arkın, Cüneyt Arkın’ın yakın dostu olan Mehmet Uğur için şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar. Bir süredir Yeşilçam emektarı, aynı zamanda babamın yakın dostu, onların tabiri ile ‘kavgacılar tayfası’ndan tanıdığımız, asıl mesleği cambazlık olan, yetenekleri sayesinde Türk Sineması’nda yerini almış Mehmet Uğur abimiz bazı rahatsızlıklarla boğuşuyor.”

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Yüzlerce film, isimsiz kahramanlıklar

Cambazlıktan sinemaya uzanan yolculuğunda yüzlerce filmde rol alan Mehmet Uğur, her ne kadar çoğu zaman kötü adam karakterleriyle hatırlansa da setlerin en vefalı isimlerinden biri olarak anılıyor. Onu asıl tanıyanlar, perde arkasındaki insanlığıyla seviyor.

Bugünlerde ise hayat ona biraz sert davranıyor. Alanya’da başlayan rahatsızlığı sonrası İstanbul’a getirilen Uğur, önce özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak masrafların yüksekliği nedeniyle hastaneden çıkış yapmak zorunda kalındı. Neyse ki devreye dostları girdi. Murat Arkın’ın öncülüğünde, doktorların ve gönüllü sağlık çalışanlarının desteğiyle süreç Haseki Hastanesi’nde devam ettirilmeye başlandı.

Uğur’un kızları Çiçek ve Gülçin’in çabaları sayesinde tedavi süreci hızla organize edildi. İlk ameliyatı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Sonrasında ise kardiyoloji dahil olmak üzere başka branşlar da tedaviye dahil olacak.

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“Cüneyt Arkın, bizim arkadaşları koruyan bir jöndü”

Mehmet Uğur’un yıllar önce verdiği bir röportajda söyledikleri bugün daha da anlam kazanıyor:

“Cüneyt Arkın, bizim arkadaşları koruyan bir jöndü. Ve her konuşmasında da ‘Ben bunların sayesinde buralara geldim. Cüneyt Arkın oldum’ derdi. Film teklifi geldiğinde ‘onlar yoksa ben de yokum’ derdi.”

“Sıra bizde!”

Murat Arkın’ın paylaşımına şöyle devam etti;

“Şimdi sıra bizde. Birçoğumuzun ismini dahi bilmeden filmlerini yüzlerce kez izlediğimiz bu insanların yanında olma vakti.”

Yıllarca kalplerimizi fetheden, bizi kah güldüren kah hüzünlendiren o sinema büyüsünün görünmeyen kahramanlarından biri olan Mehmet Uğur için şimdi zaman vefa zamanı.

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Destek olanlara teşekkür

Murat Arkın özellikle, Yeşilçam belleğini canlı tutan '3uncuadam' sosyal medya hesabını yöneten Erhan'a, İstanbul Haseki Hastanesi sağlık çalışanlarına, yardımını esirgemeyen doktorlara ve sürece katkı sağlayan İbrahim Yalçınkaya’ya özel teşekkürlerini sundu.