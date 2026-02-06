×
Yeşilçam'ın acı kaybı... Nevin Efe 78 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 15:10

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi menajeri duyurdu:

"Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı.
Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.

Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın.

Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…"

Nevin Efe, koah rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu…

#Nevin Efe#Yeşilçam#Koah

