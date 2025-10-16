Yeşilçam'a saygı duruşu

Haberin Devamı

Efsane çiftin dönüşü

1978 yapımı “Neşeli Günler” filminde turşucu bir çifti canlandıran Adile Naşit’le Münir Özkul’un “turşu suyu” yüzünden kavga ettiği sahne hafızalara kazınmıştı. “Adile Naşit” filmi o unutulmaz sahneyi yeniden hatırlatacak. Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’i canlandırdığı yapımda Münir Özkul rolünde Levent Can izleyiciyle buluşacak.

5 Aralık'ta vizyonda

Adile Naşit’in sahne ışıkları altında attığı şen kahkahaların ardındaki hayatı, Çağan Irmak’ın rejisiyle beyazperdeye aktarılıyor. Senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı “Adile Naşit” filmi 5 Aralık’ta vizyona girecek. Yapım, Türkiye’nin bir dönemini ve sinema setlerinin inanılmaz kulislerini perdeye taşıyacak.

Ayşen olmak

Sinemanın ‘Domates Güzeli’ Ayşen Gruda’ya filmde genç oyuncu Elif Nur Kerkük hayat verdi. Genç oyuncu vizyon tarihini iple çekiyor: “Ayşen olmak çok keyifliydi. Vizyonu beklemek de heyecan verici.”

Büyük sorumluluk

Genç oyuncu Çetin Lale yapımda Yeşilçam’ın yakışıklısı Tarık Akan rolünde: “Derin bir sorumluluk hissediyorum.”

Kemal Sunal rolünde

Yeşilçam’ın efsane yıldızlarından Kemal Sunal’ı canlandıran Berkay Tulumbacı, 1976 yapımı “Süt Kardeşler” filminin ‘Gulyabani’siyle.

Sinemanın yıldızları

Filmde yalnızca Adile Naşit değil, onun hayatına dokunan ve Türk sinemasına damga vuran Münir Özkul, Gazanfer Özcan, Kemal Sunal, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Müjde Ar, Mürüvvet Sim, Güzin Özipek, Şevkiye Hanım ve Gönül Ülkü gibi birçok isim de seyirci karşısına çıkacak. Adile Naşit’i Meltem Kaptan’ın canlandırdığı yapımda Yeşilçam’ın efsane isimlerine ise yetenekli oyuncular hayat veriyor.