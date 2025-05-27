Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

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Yapılan açıklamada "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Mısır'da dünyaya gelen Devlet Devrim, 1962'de Ses dergisinin açtığı kapak yıldzı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya adım attı.

Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yılı yapımı Çiçeksiz Bahçe rol aldığı ilk filmi oldu.

Oyuncu, Bağdat Yolu, Tatlı Sevgilim, Rüzgar Hafiye, Gel Desen Gelemem Ki, Gümüş Gerdanlık, Maskeli Canavar, Kurtlar Sofrası gibi yapımlarda rol aldı.

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Oyunculuk kariyeri boyunca 70'den fazla yapımda rol alan oyuncu, 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan Kurtlar Sofrası adlı dizide Arap Zehra adlı şarkıcı bir kadını canlandırdı.