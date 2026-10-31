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Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunç Topçuoğlu’nun yaptığı belgeselin galası, 29 Ekim’de Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapıldı.

Gala gösteriminin ardından Ediz Hun’a çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Festivale eşi Berna Hun ile beraber katılan Ediz Hun peş peşe vefat eden Yeşilçam’ın usta isimlerini hatırlattı ve “Yeşilçam artık bitti” dedi.

Yeşimçam’ın usta ismi yaptığı konuşmada “Sinemanın sürmesini çok arzu ediyoruz. Çok mutlu bir cümle olmayacaksa da Yeşilçam artık bitti. Çok az arkadaşımız mevcut şu anda. Çok üzücü tabii ama hayat böyle bir şey akıyor. Zamanı durdurmaya imkan yok” ifadelerini kullandı.