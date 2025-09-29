Yeşil Cadı'yı yeniden seslendirdi

Haberin Devamı

21 Kasım’da vizyona girecek filmde Varlıer, güçlü sesiyle karaktere derinlik katmaya dikkat ettiğini söyledi.

Oz Ülkesi’ndeki Shiz Üniversitesi’nde yeşil teni dolayısıyla dışlanan Elphaba ile popüler kız Glinda’nın hikâyesini anlatan müzikalde Cynthia Erivo ve Ariana Grande başrolü üstleniyor.

İlk bölümüyle gişe rekorları kıran film, 10 dalda Oscar’a aday olmuş ve şarkılarıyla Spotify listelerinde üst sıralarda yer almıştı.



“Wicked”, görsel efektleri, unutulmaz müzikleri ve sürükleyici hikâyesiyle sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.