Yeşil Cadı'yı yeniden seslendirdi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 10:29

Ayça Varlıer, “Wicked” filminin 2. bölümünde yeniden yeşil cadı Elphaba karakterini seslendirdi.

21 Kasım’da vizyona girecek filmde Varlıer, güçlü sesiyle karaktere derinlik katmaya dikkat ettiğini söyledi.

Oz Ülkesi’ndeki Shiz Üniversitesi’nde yeşil teni dolayısıyla dışlanan Elphaba ile popüler kız Glinda’nın hikâyesini anlatan müzikalde Cynthia Erivo ve Ariana Grande başrolü üstleniyor.

Yeşil Cadıyı yeniden seslendirdi

İlk bölümüyle gişe rekorları kıran film, 10 dalda Oscar’a aday olmuş ve şarkılarıyla Spotify listelerinde üst sıralarda yer almıştı.

Wicked”, görsel efektleri, unutulmaz müzikleri ve sürükleyici hikâyesiyle sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

 

 

