Yeniden barıştılar

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Üç aydır birlikte olan oyuncu çift, geçtiğimiz haftalarda büyük bir kriz yaşayıp sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.



Ancak ayrılık kısa sürdü. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, Coriç’in doğum gününde barıştı ve yeniden takipleşmeye başladı.

Ünlü oyuncunun çiçeklerle paylaştığı kareyi gören hayranları, Ceyhan’ın jestini hemen fark etti. Sosyal medyada çifte destek yağarken, “Bu aşkın gücüne inancımız tam!” gibi yorumlarla takipçiler romantik barışmayı kutladı.