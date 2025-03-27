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Yeniden barıştılar

Güncelleme Tarihi:

#Halil İbrahim Ceyhan#Rüya Coriç#İbrahim Ceyhan
Yeniden barıştılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 08:00

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç ilişkilerindeki krizi aştı.

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Üç aydır birlikte olan oyuncu çift, geçtiğimiz haftalarda büyük bir kriz yaşayıp sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.

Ancak ayrılık kısa sürdü. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, Coriç’in doğum gününde barıştı ve yeniden takipleşmeye başladı.

Yeniden barıştılar


Ünlü oyuncunun çiçeklerle paylaştığı kareyi gören hayranları, Ceyhan’ın jestini hemen fark etti. Sosyal medyada çifte destek yağarken, “Bu aşkın gücüne inancımız tam!” gibi yorumlarla takipçiler romantik barışmayı kutladı.

Yeniden barıştılar

 

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#Halil İbrahim Ceyhan#Rüya Coriç#İbrahim Ceyhan

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