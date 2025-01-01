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Yeni yılın ilk aşkı... Ünlü oyuncu gönlünü kendisinden 22 yaş küçük meslektaşına kaptırdı

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#Bülent Şakrak#Burcu Kirman#Yeni Yıl
Yeni yılın ilk aşkı... Ünlü oyuncu gönlünü kendisinden 22 yaş küçük meslektaşına kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 11:38

Yeni yılın ilk aşk haberi oyuncu Bülent Şakrak'tan geldi. Ünlü oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 2023 yılının Temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. 

Boşanmanın ardından Bülent Şakrak, Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile ilişki yaşamış, ancak bu birliktelik kısa sürmüştü.

AŞKINI İLAN ETTİ

47 yaşındaki Bülent Şakrak, 2025 yılına girmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan etti.

Yeni yılın ilk aşkı... Ünlü oyuncu gönlünü kendisinden 22 yaş küçük meslektaşına kaptırdı

Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük olan oyuncu Burcu Kirman’la birlikte olduğunu resmen duyurdu. İkili, yılbaşını Alaçatı'da birlikte kutladı.

Yeni yılın ilk aşkı... Ünlü oyuncu gönlünü kendisinden 22 yaş küçük meslektaşına kaptırdı

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1999 doğumlu olan Burcu Kirman, Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu. Genç oyuncu;
Toprak ile Fidan, Alef, Baraj ve Bay Yanlış dizilerinde rol aldı.

 

 

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#Bülent Şakrak#Burcu Kirman#Yeni Yıl

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