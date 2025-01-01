Yeni yılın ilk aşkı... Ünlü oyuncu gönlünü kendisinden 22 yaş küçük meslektaşına kaptırdı

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2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 2023 yılının Temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Bülent Şakrak, Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile ilişki yaşamış, ancak bu birliktelik kısa sürmüştü.

AŞKINI İLAN ETTİ

47 yaşındaki Bülent Şakrak, 2025 yılına girmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan etti.

Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük olan oyuncu Burcu Kirman’la birlikte olduğunu resmen duyurdu. İkili, yılbaşını Alaçatı'da birlikte kutladı.

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1999 doğumlu olan Burcu Kirman, Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu. Genç oyuncu;

Toprak ile Fidan, Alef, Baraj ve Bay Yanlış dizilerinde rol aldı.