Yeni yıla yeni şarkı

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 08:27

Zeynep Bastık, 2026’yı yeni şarkısı “Zor” ile karşılıyor.

Zeynep Bastık’ın sözlerini Ateş Atilla’yla yazdığı, müziğini de Berky ile beraber bestelediği şarkının klibi Büyükada’da çekildi.

Ünlü popçu yeni şarkısını önceki gün düzenlediği lansmanla tanıttı. Çalışma için çok heyecanlı olduğunu söyleyen şarkıcı, kariyerinde geldiği noktadan duyduğu mutluluğu “Hayatım şu an istediğim gibi ilerliyor” sözleriyle dile getirdi.

Yakında sürpriz bir düet çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkacağını açıklayan Zeynep Bastık aşk hayatı hakkında da konuştu.

Oyuncu Serkay Tütüncü’yle ilişki yaşayan şarkıcı, “Yeni yılda düğün olur mu?” sorusuna “2025 yılında evlilik planımız yoktu. 2026 için de acele etmiyoruz. Serkay’la çok sık görüşüyoruz, çok güzel ve ciddi bir ilişkimiz var, her şey yolunda” yanıtını verdi. 

