Yeni yıl polemikle başladı

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‘Kusucam’

“O Ses Türkiye” yarışmasının yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğuna oturan Hadise, programda Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran için şarkı söyledi. Ancak bir aşk şarkısı olan “Sıfır Tolerans”ı seçmesi sosyal medyada tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de Demet Akalın’dı. Akalın, Hadise’nin X platformunda paylaşılan videosunun altına “Kusucam” diye yazdı.

Yanlış yaptığımı düşünmüyorum

Hadise eleştirilerin kendisini çok üzdüğünü söyledi: “Ben neyi, nerede, nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum.”

Hadise, şarkı seçimine yönelik eleştirilere Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda yanıt verdi: “Yorumlara çok, çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Ben zaten konserlerimde Narinlerimizi unutmamak adına konuşmalar yapıyorum. Neden ‘Sıfır Tolerans’? Çünkü gerçekten bu olaylara sıfır tolerans. Katillere ve canavarlara sıfır tolerans.”

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“Ben neyi, nerede, nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bile kadına karşı şiddetle mücadeleyi ‘sıfır tolerans’ ifadesiyle anlatıyor” diyen şarkıcı, Akalın ve Derici’yle ilgili sorular karşısında ise “Ben İrem Derici'yi çok seviyorum, o benim canımın içi” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Kusmasın sussun bence

Demet Akalın’ın yorumu, İrem Derici’yi sinirlendirdi. Hadise’ye destekleyen Derici, Akalın için “Kusmasın, sussun bence” yorumunu yazdı, daha sonra o mesajı sildi.