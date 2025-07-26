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Yeni yaşını İstanbul’da kutladı

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#Alperen Şengün#Şevval Sam#Kıvanç Tatlıtuğ
Yeni yaşını İstanbul’da kutladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 09:17

NBA takımı Houston Rockets’ta forma giyen Alperen Şengün, 23’üncü yaşını önceki akşam Bebek Otel’de kutladı.

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Partiye Acun Ilıcalı, Burak Yörük ve Çağan Atakan Arslan gibi tanınmış isimler de katıldı. (Sayit DURMAZ)

Yeni yaşını İstanbul’da kutladı

‘Avatar Atakan’ lakaplı Çağan Atakan Arslan partiye eşi Serap Korkmaz Arslan’la katıldı.
Yeni yaşını İstanbul’da kutladı

Burak Yörük’e gecede şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz eşlik etti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kıvançlı paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle çıktığı Bodrum tatilinde yazın simge ismi Fedon’la bir araya geldi.

Yeni yaşını İstanbul’da kutladı

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Fedon, The Bodrum Edition’da tanışıp sohbet ettiği oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Ne mutlu Kıvanç’la da tanıştım” notuyla paylaştı.

Her şey yolunda

Şevval Sam önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.

Yeni yaşını İstanbul’da kutladı

Sam, güzel bir akşam yemeği yediklerini söyledi ve ekledi: “Her şey yolunda. Sahnelerimiz devam ediyor.” (Sayit DURMAZ)

Adımı bir parka ya da caddeye versinler

Taverna müziğinin efsane ismi Nejat Alp, İlhan Özer’e müzikteki 50 yılı aşkın süren kariyerini anlattı.

Yeni yaşını İstanbul’da kutladı

Alp, gençlere şu tavsiyede bulundu: “Mesleğini seveceksin, çok çalışacaksın ama bu işten para kazanmayı ilk hedefin yapmayacaksın. Gençlere tek söyleyeceğim bu.” Bugüne kadar hayatının belgeselleşmesine dair bir girişimde bulunmayan sanatçı, “Ben böyle bir proje yapmadım ama benden sonra belki birileri yapar” dedi. Alp, hayalinin bir caddeye, parka ya da kültürel alana adının verilmesi olduğunu belirtti.

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#Alperen Şengün#Şevval Sam#Kıvanç Tatlıtuğ

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