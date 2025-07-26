Yeni yaşını İstanbul’da kutladı

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Partiye Acun Ilıcalı, Burak Yörük ve Çağan Atakan Arslan gibi tanınmış isimler de katıldı. (Sayit DURMAZ)
Kıvançlı paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle çıktığı Bodrum tatilinde yazın simge ismi Fedon’la bir araya geldi.
Fedon, The Bodrum Edition’da tanışıp sohbet ettiği oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Ne mutlu Kıvanç’la da tanıştım” notuyla paylaştı.
Her şey yolunda
Şevval Sam önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.
Sam, güzel bir akşam yemeği yediklerini söyledi ve ekledi: “Her şey yolunda. Sahnelerimiz devam ediyor.” (Sayit DURMAZ)
Adımı bir parka ya da caddeye versinler
Taverna müziğinin efsane ismi Nejat Alp, İlhan Özer’e müzikteki 50 yılı aşkın süren kariyerini anlattı.
Alp, gençlere şu tavsiyede bulundu: “Mesleğini seveceksin, çok çalışacaksın ama bu işten para kazanmayı ilk hedefin yapmayacaksın. Gençlere tek söyleyeceğim bu.” Bugüne kadar hayatının belgeselleşmesine dair bir girişimde bulunmayan sanatçı, “Ben böyle bir proje yapmadım ama benden sonra belki birileri yapar” dedi. Alp, hayalinin bir caddeye, parka ya da kültürel alana adının verilmesi olduğunu belirtti.