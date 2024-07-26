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Yeni ürüne özel davet

Güncelleme Tarihi:

#Vaseline#Etkinlik#Yeni Ürün
Yeni ürüne özel davet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 12:33

El ve vücut bakım markası Vaseline, yeni ürününü özel bir etkinlikle tanıttı.

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Marka Müdürü Telma Baloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe aralarında İpek Filiz Yazıcı, İlayda Alişan, Burcu Özberk, Hazal Subaşı, Özge Ulusoy, Özgecan Gürel, Lizge Cömert, Sibel Arna, Danla Biliç, Damlasu İkizoğlu, Nilsu Yılmaz, Barış Murat Yağcı, Eda-Ferhat Zamanpür,Damla Altun, Lale Onuk, Ecem Atalay, Cemre Solmaz, Mehtap Algül, Rıfat Yüzüak’ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Bade Karakoç’un canlı müzik performansı ve DJ Bayram Özcan’ın enerjik setleriyle misafirlerin unutulmaz anlar yaşadığı davette markanın yeni ürünün yakından inceleme fırsatı buldu.

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#Vaseline#Etkinlik#Yeni Ürün

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