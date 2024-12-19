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Yeni trend sabah partisi

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#Sabah Partisi#Yeni Trend#İstanbul
Yeni trend sabah partisi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 08:53

Eğlence dünyasında yeni trend ‘sabah partileri’. Los Angeles ve Londra’da başlayan akım İstanbul’a uzandı, eğlence rutini geceden gündüze kaydı!

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8’DE BAŞLIYOR

ABD’nin Los Angeles ve İngiltere’nin Londra kentlerinde bir süredir moda olan ‘sabah partileri’ akımına, gece hayatıyla ünlü İstanbul da dahil oldu.

Yeni trend sabah partisi

Genellikle sabah saat 08.00’de başlayan bu partileri daha çok DJ müziği eşliğinde, spor yaparak eğlenmek isteyenler tercih ediyor.

LONDRA’DAN FARKLI

Slow Bebek adlı mekânda geçtiğimiz gün, bir ‘sabah partisi’ düzenledi. İşletmeci Nehir Işıkoğulları, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü ve önümüzdeki salı ikincisini yapacaklarını söyledi: “Bu trend ilk olarak Londra ve Los Angeles’ta başladı. Sonrasında Amsterdam’da bir manavda DJ çaldı.

Yeni trend sabah partisi

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Orada insanlar sabaha kadar eğleniyor ve after party için bu mekânlara gidiyor. Bizde ise durum farklı. Bebek’te, sahilde sabahın 6’sında işe gitmeden önce, koşan beyaz yakalılar geliyor. Spor yapan insanlar daha enerjik, hayat dolular. Güne sabahın köründe başlıyorlar ama enerjileri bitmiyor.”

ALKOLSÜZ EĞLENCE

 Nehir Işıkoğulları, sabah partilerinde alkol olmadığını söyledi ve ekledi: “Biz de ilk etkinliğimizde meyve suyu ve kahve ikram ettik. Mekâna gelenler DJ müzikleri eşliğinde, spor eğitmeniyle kardiyo yaptı. 60 kişi geldi ve herkes çok eğlendi. Bebekli bir anne gece eğlenemiyor, alkol de alamıyor diye sabah bebeğiyle geldi. Etkinlik 08.00’de başladı, 09.00’da bitti. Sonra herkes işine gitti.” 

Yeni trend sabah partisi

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#Sabah Partisi#Yeni Trend#İstanbul

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