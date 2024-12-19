Yeni trend sabah partisi

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8’DE BAŞLIYOR

ABD’nin Los Angeles ve İngiltere’nin Londra kentlerinde bir süredir moda olan ‘sabah partileri’ akımına, gece hayatıyla ünlü İstanbul da dahil oldu.

Genellikle sabah saat 08.00’de başlayan bu partileri daha çok DJ müziği eşliğinde, spor yaparak eğlenmek isteyenler tercih ediyor.

LONDRA’DAN FARKLI

Slow Bebek adlı mekânda geçtiğimiz gün, bir ‘sabah partisi’ düzenledi. İşletmeci Nehir Işıkoğulları, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü ve önümüzdeki salı ikincisini yapacaklarını söyledi: “Bu trend ilk olarak Londra ve Los Angeles’ta başladı. Sonrasında Amsterdam’da bir manavda DJ çaldı.

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Orada insanlar sabaha kadar eğleniyor ve after party için bu mekânlara gidiyor. Bizde ise durum farklı. Bebek’te, sahilde sabahın 6’sında işe gitmeden önce, koşan beyaz yakalılar geliyor. Spor yapan insanlar daha enerjik, hayat dolular. Güne sabahın köründe başlıyorlar ama enerjileri bitmiyor.”

ALKOLSÜZ EĞLENCE

Nehir Işıkoğulları, sabah partilerinde alkol olmadığını söyledi ve ekledi: “Biz de ilk etkinliğimizde meyve suyu ve kahve ikram ettik. Mekâna gelenler DJ müzikleri eşliğinde, spor eğitmeniyle kardiyo yaptı. 60 kişi geldi ve herkes çok eğlendi. Bebekli bir anne gece eğlenemiyor, alkol de alamıyor diye sabah bebeğiyle geldi. Etkinlik 08.00’de başladı, 09.00’da bitti. Sonra herkes işine gitti.”