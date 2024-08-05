Yeni trend: Islak ve kuru temizlik tek süpürgede



Islak yer temizliğinde son teknoloji

Mevcut ıslak temizlik formatları genellikle performans ve manevra kabiliyeti konularında hayal kırıklığı yaratıyor. Dyson V15s Detect Submarine ise bu sorunları geride bırakmak için tasarlandı. Temiz ve kirli su haznelerinin ayrı olması sayesinde, sürekli temiz su kullanıyor. Su haznelerinin direkt makinenin içinde bulunması sebebiyle de son derece hızlı hareket etmeye imkan sağlıyor. Bu özelliklere bakınca derin ve hızlı temizlik arayanların favorisi olması şaşırtıcı değil!

İster süpür ister sil

Dyson’ı esasen kablosuz süpürgelerde yaptığı yeniliklerle tanıyoruz. Dyson bu makinede, son süpürgesi Dyson V15s Detect Submarine'in tüm özelliklerinin yanında Submarine adlı başlığı ile ıslak temizlik de sunuyor. Islak temizlik yapmak için gereken tek şey ise Submarine başlığını takmak!

Üstelik başlık değiştirdiğinizde herhangi bir mod değişikliği yapmanız da gerekmiyor, ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürgeniz ıslak temizlik moduna otomatik olarak geçiyor. Temizlik tutkunlarının tahmin edeceği üzere en iyi derinlemesine temizlik içinse ıslak temizlik öncesi zeminin süpürülmesi öneriliyor.

Kirli su temiz suya karışmaz

Dyson teknolojisi ıslak silindirden kirli suyu çıkararak atık su tankında topluyor, böylece kir ve döküntülerin zemine geri aktarılmasını önlüyor. Bu sayede temizlik sırasında sürekli olarak temiz su kullanarak etkili bir temizlik sağlıyor. Ayrıca fayans, taş, ahşap, seramik, vinil, muşamba ve laminant zeminlerde kullanılabiliyor.

Görünmeyen tozları açığa çıkarır

Fluffy Optic Temizleme Başlığı, normal şartlarda zeminde göremediğiniz mikroskobik parçacıkları görünür kılıyor. Böylece yerlerin gerçekten temiz olduğuna emin olmak isteyenlerin içi rahat ediyor.

Emiş gücünü kendi ayarlar

Dyson V15s Detect Submarine, temizlik sırasında zemindeki toz miktarını algılayarak emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. LCD ekran sayesinde, ne kadar toz temizlediğinizi anlık olarak gösteriyor. Emiş gücünü toz miktarına göre kendi ayarlıyor.

Hava kalitesini iyileştirin

Dyson'ın gelişmiş filtrasyon sistemi, daha temiz hava sağlamak için 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,99'unu yakalıyor. Havadaki toz ve alerjenler azaldığı için de daha sağlıklı bir ortam sağlanıyor.

Saçlar ve kıllar fırçaya dolanmaz

Saçların fırça çubuğuna dolanmasını önleyen Anti-Tangle Teknolojisi sayesinde uzun saçları ve evcil hayvan tüylerini temizlemek hiç olmadığı kadar kolay hale geliyor.

Siz de evde hızlı, pratik ve etkili temizlik arıyorsanız, temizlikte yeni trend Dyson V15s Detect Submarine’e geçin. Hem ıslak hem de kuru temizliği tek kablosuz makinede sunan süpürge ile tanışmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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