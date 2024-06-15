Tiyatro sahnesinde 2024 sezonunun en iyileri

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Yönetmeninden terzisine, ışıkçısından afiş tasarıma kadar tiyatroyu ilgilendiren bütün alanlara ilişkin ödül kategorisi düzenlenen ve çoklu bir kutlama buluşması, bir tür tiyatro bayramı niteliğindeki ödül töreni bu yıl Şişli Cemil Candax Kent Kültür Merkezi'nde 25 Haziran Salı günü saat 18:30'dagerçekleşecek.

İşte bu yılın en iyileri...

SANATA KATKI ÖDÜLÜ

Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı)

SANATA VE TİYATROYA KATKI ÖDÜLÜ

Taygun Demir (Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

KÜLTÜR SANAT 'EMEK' ÖDÜLÜ

Sayım Çınar

ONUR ÖDÜLÜ

Göksel Kortay

ONUR ÖDÜLÜ

Rutkay Aziz

EN İYİ KADIN OYUNCU

Zuhal Olcay (Kel Diva) Oyun Atölyesi

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Engin Günaydın (Hücreler) BKM

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ayşegül İşsever

YILIN OYUNU

Savaş ve Barış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

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YILIN OYUNCUSU

Engin Alkan (Ölümün Tersi Arzudur) Kadıköy Emek Tiyatrosu

CUMHURİYET 100.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu Memleket Bizim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet (Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu)