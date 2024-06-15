Tiyatro sahnesinde 2024 sezonunun en iyileri

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Yönetmeninden terzisine, ışıkçısından afiş tasarıma kadar tiyatroyu ilgilendiren bütün alanlara ilişkin ödül kategorisi düzenlenen ve çoklu bir kutlama buluşması, bir tür tiyatro bayramı niteliğindeki ödül töreni bu yıl Şişli Cemil Candax Kent Kültür Merkezi'nde 25 Haziran Salı günü saat 18:30'dagerçekleşecek.
İşte bu yılın en iyileri...
SANATA KATKI ÖDÜLÜ
Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı)
SANATA VE TİYATROYA KATKI ÖDÜLÜ
Taygun Demir (Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)
KÜLTÜR SANAT 'EMEK' ÖDÜLÜ
Sayım Çınar
ONUR ÖDÜLÜ
Göksel Kortay
ONUR ÖDÜLÜ
Rutkay Aziz
EN İYİ KADIN OYUNCU
Zuhal Olcay (Kel Diva) Oyun Atölyesi
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Engin Günaydın (Hücreler) BKM
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Ayşegül İşsever
YILIN OYUNU
Savaş ve Barış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
YILIN OYUNCUSU
Engin Alkan (Ölümün Tersi Arzudur) Kadıköy Emek Tiyatrosu
CUMHURİYET 100.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ
Bu Memleket Bizim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet (Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu)