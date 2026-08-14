Yeni oyunla tiyatroya dönüyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

1989’da Ankara Halk Tiyatrosu’nda Haldun Taner imzalı ‘Eşeğin Gölgesinde’ oyunuyla mesleğe adım atan, ardından ‘Devri Yalan’, ‘Şirinler’, ‘Edi Büdü’, ‘Uzaylı Arif’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ gibi çok sayıda oyunda rol alan Sezer, son olarak 20 yıl önce ‘Şen Makas’ ile tiyatro seyircisinin karşısına çıkmıştı.

Uzun aradan sonra tiyatroya dönmeye karar veren oyuncu, ‘Karanlıkta Kumpas’ adlı interaktif oyunda rol alacağını duyurdu.

Ali Erkan Ersezer’in yazdığı, Ebru Kara’nın yönettiği, Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkış ve Ömür Arpacı’nın da rol aldığı oyun yakında perde açacak.