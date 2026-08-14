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Yeni oyunla tiyatroya dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Şafak Sezer#Karanlıkta Kumpas#Tiyatro
Yeni oyunla tiyatroya dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 07:57

ŞAFAK Sezer yıllar sonra tiyatro sahnesine dönüyor.

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 1989’da Ankara Halk Tiyatrosu’nda Haldun Taner imzalı ‘Eşeğin Gölgesinde’ oyunuyla mesleğe adım atan, ardından ‘Devri Yalan’, ‘Şirinler’, ‘Edi Büdü’, ‘Uzaylı Arif’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ gibi çok sayıda oyunda rol alan Sezer, son olarak 20 yıl önce ‘Şen Makas’ ile tiyatro seyircisinin karşısına çıkmıştı.

Uzun aradan sonra tiyatroya dönmeye karar veren oyuncu, ‘Karanlıkta Kumpas’ adlı interaktif oyunda rol alacağını duyurdu.

Ali Erkan Ersezer’in yazdığı, Ebru Kara’nın yönettiği, Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkış ve Ömür Arpacı’nın da rol aldığı oyun yakında perde açacak.

Yeni oyunla tiyatroya dönüyor

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#Şafak Sezer#Karanlıkta Kumpas#Tiyatro

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