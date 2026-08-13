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Yeni İdo’dan yeni şarkı

Güncelleme Tarihi:

#İdo Tatlıses#Müzik#Klip
Yeni İdo’dan yeni şarkı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 07:00

İdo Tatlıses imajını, sahne konseptini ve repertuvarını baştan aşağı yenilediği dönüşüm sürecini “Yıkılmayız Öyle” adlı yeni şarkısıyla taçlandırıyor.

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Sözü Nur Oruç’a, bestesi Zülfi Badalov’a, düzenlemesi ise Mert Kemancı’ya ait şarkı, bugün dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

İbrahim Tatlıses klasiği “Mutlu Ol Yeter”in melodisine de yer verilen şarkının klibi İdo Tatlıses’in evinde çekildi.

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#İdo Tatlıses#Müzik#Klip

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