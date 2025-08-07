Yeni gelin aşk dansına başladı... Kocası bile şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Haberin Devamı

Dünyada ne kadar ünlü varsa onların düğününe akın etti... Sonuç olarak onca uzun sayılacak nişanlılık sürecinin ardından yuvalarını kurdular. Hem de gayet gösterişli bir şekilde.

Daha yeni evlendikleri için de balayında sayılırlar aslında. Görünüşe gör özellikle de 55 yaşındaki gelin kendini gençlik yıllarına dönmüş gibi hissediyor.

Bunu da önceki akşam kocasıyla birlikte gittiği bir gece kulübünde yaptığı dans gösterisiyle gözler önüne serdi zaten.

MİLYON DOLARLIK DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Bu anlattığımız ünlü çift dünyanın en zengin iş in sanlarından biri olan Jeff Bezos ile çiçeği burnunda karısı Lauren Sanchez Bezos.

Geçtiğimiz 25 Haziran'da hayatlarını birleştiren çift evlenmeden önce olduğu gibi evlendikten sonra da bitmeyen tatillerini sürdürüyor.

Daha doğrusu yeni evliler balayı tatilindeler.

Çift, şu sıralar Ibiza'da bulunuyor. Elbette gündüzleri denizin ve güneşin, geceleri de eğlencenin keyfini çıkarıyorlar.

TUHAF DANSINA KOCASI BİLE ŞAŞIRDI

Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, önceki gece de gittikleri bir gece kulübünde görüntülendi.

Amazon'un kurucu ortaklarından olan kocası Jeff Bezos'un karşısında gençlere taş çıkartacak şekilde dans eden Sanchez, kulüpteki diğer insanların çok ilgisini çekti.

Yaptığı figürler bazıları tarafından abartılı bulunan Sanchez yine de gecenin keyfini çıkardı

61 yaşındaki Bezos ise önce öylece durup karısına baktı. Sonra da beceriksiz bir şekilde sallanmaya başladı.

Çift gecenin sonunda Bezos'un 500 milyon dolarlık süper yatı Koru'ya doğru yola çıktı.

Sanchez'in tuhaf dansına gece kulübündekiler kadar kocası da şaşırdı.

DÜĞÜNE GİTMEYEN ÜNLÜ KALMADI

Lauren Sanchnez ile Jeff Bezos, Venedik'te evlendi.

Çiftin düğünü üç gün üç gece sürdü.

Sinemadan iş dünyasına, müzikten TV ekranlarına hatta kraliyet ailelerine kadar dünyanın önde gelen simalarının katıldığı tören tam 50 milyon dolara mal oldu.

YASAK AŞKTAN YÜZYILIN DÜĞÜNÜNE

Konuyu özel olarak takip etmeyenlerin bile hemen anladığı gibi Jeff Bezos ile Lauren Sanchez bu sözünü ettiğimiz kişiler....

Amazon'un kurucularından olan Bezos, dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak biliniyor... Karısı Lauren Sancez de TV dünyasının tanımış bir simasıydı aslında.

Şimdi artık karı- koca olan çift, tanıştıklarında Bezos, MacKenzie Scott ile Sanchez de Patrick Whitesell ile evliydi...

Hatta onların birbirleriyle tanışmasına vesile olan da Bezos ile Whitesell'in arkadaşlığıydı.

Ama sonuç olarak aralarında yasak bir aşk doğdu. Günü geldi Bezos ile Sanchez gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Radar adlı internet sitesi de Jeff Bezos'un, yaşına rağmen bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Lauren Sanchez'i, gönderdiği mesajlarla nasıl etki altına alıp baştan çıkardığını gözler önüne serdi.

'SENİ BİR NEFES GİSİ İÇİME ÇEKMEK İSTİYORUM'

Aslına bakılırsa Bezos'un, 2019 yılında ilk karısı MacKenzie Scott'tan boşanmasından sonra bu mesajlar konuşulmaya başlanmıştı. Ancak ilk kez bu kadar ayrıntı ortaya çıktı.

Bunlara göre Bezos, Lauren Sanchez'in en çok neşeli ve hayata bağlı halinden etkilendi. Bunu da yazdığı mesajlarda ona belli etti zaten.

Jeff Bezos, Lauran Sanchez'e bir mesajında "Seni seviyorum, hayat dolu kız. Bunu sana bütün bedenimle, gözlerimle ve dudaklarımla çok yakında göstereceğim" diye yazdı.

Sonrasında mesajlarını bir adım daha ileri götürdü: "Seni koklamak istiyorum... Seni bir nefes gibi içime çekmek istiyorum. Sana sıkıca sarılmak istiyorum. Seni seviyorum, sana aşığım."

BÜTÜN O MESAJLAR ÇOK İŞE YARADI

Bezos, Lauren Sanchez'den öylesine etkilenmiş ki onun da kendisinden etkilenmesi için yazmadığı kalmamış: "Senin için tepeden tırnağa aşk doluyum. Kalbin, senin de orada bir yerin olabilmesi için hızlıca büyüyor."

Hatta Jeff Bezos, bu mesajlarda Sanchez'e gelecekleriyle ilgili onunla konuşmak istediğini de belirtmiş.

"Seninle konuşmak ve plan yapmak istiyorum. Dinlemek ve gülmek... Ben basitçe seninle birlikte olmak istiyorum. Sonra senin yanında uyumak ve yarın seninle birlikte uyanıp gazete okuyup kahve içmek istiyorum" diye devam etmiş.

Görünüşe göre Besos'un bu sözleriyle Lauren Sanchez'i etkisi altına alması çok da uzun sürmedi. İkili, birbirlerine aşık oldular. Zaten sonunda da eşine az rastlanır bir gösteriş içinde üç gün üç gece süren bir dizi eğlenceyle hayatlarını resmen birleştirdiler.