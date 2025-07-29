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Yeni filmden ilk görüntüler geldi... Saçlarını perukla uzatmış

Güncelleme Tarihi:

#Brad Pitt#The Adventures Of Cliff Booth#David Fincher
Yeni filmden ilk görüntüler geldi... Saçlarını perukla uzatmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 15:43

Son filmi F1 için saçlarını asker tıraşı kestiren, Formula 1 pilotlarının giydiği özel giysilerle sete çıkan yıldız isim bu film daha vizyondayken yeni filmi için çalışmalara başladı.

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Hayranlarının merakla beklediği bu devam filmi için tipini bir kez daha değiştiren Brad Pitt’i görenler şakına döndü.

2019’da gösterime giren ve 2020’deki Oscar’larda Brad Pitt’e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran Once Upon a Time… in Hollywood’a devam filmi çekiliyor.

Yeni filmden ilk görüntüler geldi... Saçlarını perukla uzatmış

Bu kez filmin başrolünde Brad Pitt yer alacak. Once Upon a Time… in Hollywood filminde Brad Pitt başroldeki Leonardo DiCaprio’nun dublörünü canlandırıyordu.

Yeni filmden ilk görüntüler geldi... Saçlarını perukla uzatmış

Pitt, Cliff Booth adındaki bu karakteri canlandırırken sergilediği performansla eleştirmenlerden tam not almış, Oscar’la birlikte birçok başka ödüle de aday olmuştu.

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Yönetmenliğini Se7en filminde Brad Pitt’in birlikte çalıştığı başarılı yönetmen David Fincher’ın üstlendiği bu devam filminin senaryosu da sürpriz bir isimden; ilk filmi yöneten Quentin Tarantino'dan geldi.

Yeni filmden ilk görüntüler geldi... Saçlarını perukla uzatmış

Film sinemalarda gösterime girmeden direkt olarak dijital platformda yayınlanmak üzere çekiliyor.

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The Adventures of Cliff Booth” adındaki yapımın gösterim tarihi henüz belli olmasa da film çoktan çekilmeye başladı ve Brad Pitt de setteki ilk görüntülerini verdi.

Yeni filmden ilk görüntüler geldi... Saçlarını perukla uzatmış

Bir kez daha Hollywood’un 70’lerdeki halini izleyeceğimiz filmde Brad Pitt sete döneme uygun giysileri ve uzun sarı saçlarıyla çıktı. Başta ünlü oyuncunun saçlarını bu film için uzattığı düşünülmüştü.

Ancak Brad Pitt çekim arasında kahve molası verdiğinde kendi giysilerini giymiş ve taktığı peruğu çıkarıp yine 3 numaraya vurdurduğu saçlarıyla ortaya çıktı.

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Yeni filmden ilk görüntüler geldi... Saçlarını perukla uzatmış

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#Brad Pitt#The Adventures Of Cliff Booth#David Fincher

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