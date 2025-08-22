Yeni düet geliyor... Demet Akalın ve Lvbel C5 bir arada!

Haberin Devamı

BODRUM BULUŞMASI

Sefo’yla yaptığı “Yerinde Dur” düetiyle müzik listelerini sallayan Demet Akalın, Bodrum tatilinde rap dünyasının son dönemdeki bir başka popüler ismiyle; Lvbel C5 ile bir araya geldi. Akalın’ın “HavHavHav” şarkısıyla müzik dünyasında büyük ses getiren Lvbel C5’le buluşması, ikilinin dinleyicilerini heyecanlandırdı.

SEFO MU ARYA GİRDİ

Lvbel C5, geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın’la düet hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Genç rap’çi, yeni projelerini anlatırken “Demet Akalın’la düet yakında geliyor. Normalde biz yapacaktık ama başımıza talihsiz bir olay geldi” demiş, muhabirin “Sefo mu araya girdi?” sorusuna da kahkaha atarak yanıt vermişti: “Yok, Sefo araya girmedi!”

