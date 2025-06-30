Yeni aşk... 1.5 aydır birlikteler

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Gazete Magazin’de yer alan habere göre ünlü çift 1.5 aydır birlikte. İlişkilerini gözden uzak yaşamaya çalışan Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’nın bir mekânda çekilen samimi kareleri de aşk iddialarını kuvvetlendirdi. Öte yandan ikili sosyal medyada da birbirlerini takibe aldı.

Deniz kızı oldu

Atiye önceki akşam Beykoz Kundura’da bir markanın gecesinde sahneye çıktı.

Dansçılarıyla özel bir şova imza atan ünlü şarkıcı kıyafetiyle de dikkat çekti. Bu özel gece için ‘deniz kızı oldum’ diyen ünlü şarkıcı, Sezen Aksu’nun hediye ettiği yeni şarkısı “Düşüş”ü de ilk defa canlı söyledi. “Salla”, “Budur”, “Ya Habibi”, “Mazallah”, “Anlayana”, “Dalgana Bak” gibi hit şarkılarıyla da kalabalığı coşturan Atiye, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.

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İkinci baharımı yaşıyorum

Mahsun Kırmızıgül önceki akşam Kıbrıs Luxury Resort’da sahne aldı.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Kırmızıgül “Bu sahne bana hayat veriyor. Uzun zamandır bu hissi yaşamamıştım” dedi. Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan sanatçı, esprili bir dille şu açıklamayı yaptı: “Bekârım ama ikinci baharımı yaşıyorum. Şu anda hayatımda müzik var, sahne var, halk var. Bunlar bana yeter.”

Nazar değmesin

Çetin Altay önceki akşam Cihangir’deki Rose Marine adlı mekanda görüntülendi.

Altay son dönemdeki projelerini şöyle anlattı: “2 adet ‘Oflu Hoca’ filmini bitirdik. ‘Parça Tesirli Pazarlar’ adlı komedi oyunum da iyi gidiyor. Turneler devam ediyor. Ayrıca dizi görüşmelerim var. İşlerim çok şükür çok iyi. Nazar değmesin.” (Sayit DURMAZ)