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Yeliz'in en zor görevi: Annem artık melek oldun

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#Yeliz#Sevim Eker#Cenaze
Yelizin en zor görevi: Annem artık melek oldun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 08:13

90’lı yılların sevilen şarkıcılarından Yeliz, annesi Sevim Eker’i kaybetti.

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Yeliz acı haberi sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını yayınlayarak duyurdu. Şarkıcı annesiyle olan karesinin altına şu duygusal notu düştü: “Annem artık tam bir melek oldun. Yalçın’la Yeliz’in birtaneciği huzurla uyu canım annem” diye yazdı.

Sevim Eker’in cenaze töreni dün Bebek Camisi’nde yapıldı. Cenaze töreninde Yeliz’i dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Şarkıcı, annesinin tabutu başında saatlerce ağladı Sevim Eker kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yelizin en zor görevi: Annem artık melek oldun

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#Yeliz#Sevim Eker#Cenaze

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