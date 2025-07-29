Yeliz'in en zor görevi: Annem artık melek oldun

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Yeliz acı haberi sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını yayınlayarak duyurdu. Şarkıcı annesiyle olan karesinin altına şu duygusal notu düştü: “Annem artık tam bir melek oldun. Yalçın’la Yeliz’in birtaneciği huzurla uyu canım annem” diye yazdı.

Sevim Eker’in cenaze töreni dün Bebek Camisi’nde yapıldı. Cenaze töreninde Yeliz’i dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Şarkıcı, annesinin tabutu başında saatlerce ağladı Sevim Eker kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.