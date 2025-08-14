Yavuz Çetin anısına

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 14:28
Türk blues-rock müziğinin efsanevi ismi Yavuz Çetin, aramızdan ayrılışının 24. yılında Harbiye sahnesinde anıldı.
Önceki akşam İBB Orkestra tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı: Yavuz Çetin Anma Senfonisi” konserinde, Akın Eldes, Batu Mutlugil, Begüm Akman, Burak Gürpınar, Ceylan Ertem, Dinçer Tuğmaner, Görkem Baharoğlu, Hayko Cepkin, Kaan Tangöze, Murat İlkan, Nejat Yavaşoğulları, Pentagram, Tanju Eksek, Korhan Kodaman, Tuncer Tunceli, Serdar Öztop ve sanatçının oğlu Yavuzcan Çetin sahne aldı.
Gece boyunca babasının 1971 model Fender Stratocaster gitarını çalan Yavuzcan Çetin, Yavuz Çetin
’in annesi için yazdığı “Sadece Senin Olmak” şarkısını seslendirdi.
Ekranda sanatçının eşi Didem Berkes ile düğün görüntüleri de yer aldı.
