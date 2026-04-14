Yasemin Yürük iyileşiyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 08:45
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirmiş, Etiler’de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek bacağını iki yerden kırmıştı.
Kaval kemiğine platin takılan ve 10 gün hastanede yatan Yürük, hafta sonu güneşli havayı fırsat bulup sahilde yürüyüşe çıktı.
Ünlü isim, deniz kenarında yürüteci (walker) ve dev Pikaçu balonuyla verdiği neşeli pozu sosyal medyada “Daha ne kadar saçma olabilirim bilmiyorum” notuyla paylaştı.