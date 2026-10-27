Yaşayan en çekici erkek seçildi, kendi de inanamadı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri de People dergisinin her yıl yaptığı "Yılın yaşayan en çekici erkeği" seçimi.

Bu yıl bu unvanı, rol aldığı Pitt dizisiyle tanınan Noah Wyle aldı. Bu durum 55 yaşındaki Wyle'ın kendisi için de çok şaşırtıcı oldu.

Dergiye kapak pozu vermek için kamera karşısına geçen Wyle, bu seçimi şaşkınlıkla karşıladığını saklamadı.

Noah Wyle "Bunun bir şaka olduğunu sandım. Böyle bir onurun bana verileceği aklımın ucundan bile geçmezdi" diye konuştu.

Bir dönemin ünlü dizisi E.R'da da rol alan Wyle "Ailem önümüzdeki 50 yıl boyunca bununla dalga geçecek" dedi.

Gözden Kaçmasın Hastalığı yüzünden hamile kalması mucizeye bağlı... Şimdi her şeyini borçlu olduğu güzelim sesi de elden gidiyor Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Noah Wyle, eski karısı Tracy Warbin ile evliliğinden 23 yaşında Owen ve 21 yaşında Auden adlı iki çocuk sahibi.

2014 yılından bu yana evli olduğu Sara Wyle'dan da 11 yaşında Frances adında bir kızı bulunuyor.