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Yaşar: Oğlum ‘Seni ben baba yaptım’ diyor

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#Yaşar#Merve Oğuz#Kerem Günaçgün
Yaşar: Oğlum ‘Seni ben baba yaptım’ diyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 08:10

MÜZİK dünyasının sevilen isimlerinden Yaşar, aile hayatını “Bambaşka Sohbetler” programında anlattı.

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 Psikolog eşi Merve Oğuz’la 14 yıldır mutlu bir evlilikleri olduğunu dile getiren ünlü sanatçı şöyle konuştu:

“Gayet mutluyum. Evimin içinde de, hayatımda da her şey yolunda. Oğlum 12 yaşında. Eskiden yaptığım şeyleri yine ama bu sefer büyüyerek yaptım; önce eşimle, sonra ailece yapmaya başladık. Bu benim özlediğim bir şeydi. Ben babasız büyüdüm, şimdi oğlumu baba olarak büyütebildiğim için ayrıca mutluyum.”

Yaşar, oğlu Kerem’le birlikte ikinci baharını yaşadığını söyledi:

“Kerem bir yerden duymuş, bana ‘Seni ben baba yaptım’ diye takılıyor. Aslında doğru bir laf. Bu son 2 yılda bayağı değiştik, baba-oğul pek çok şeyi birlikte yapmaya başladık. İkinci hayat gibi bir şey yaşıyorum. Spor da yapıyoruz, oyun da oynuyoruz. Evcimenim. Kerem evde olmadığım zaman çok bozuluyor. ‘Ben geldiğimde uyumuş olacaksın ama geleceğim’ deyince sorun etmiyor.”

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#Yaşar#Merve Oğuz#Kerem Günaçgün

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