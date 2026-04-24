Yaşamı film oluyor... Killa Hakan hayatını kendi oynayacak

Haberin Devamı

Filmin basın toplantısı için yaşamını sürdürdüğü Berlin’den İstanbul’a gelen Killa Hakan, filmin yapımcısı Emre Oskay ile Atlas Sinema’sında buluşup sözleşmeye imza attı.

İmza sonrası düzenlenen basın toplantısında Oskay ile soruları yanıtlayan Killa Hakan, sonrasında hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Filmin yapımcısı Sky Film’in sahibi Emre Oskay, Killa Hakan’ın filmde kendisini canlandıracağını belirtti. Oskay, ünlü rap’çinin gençliğini ise ünlü bir oyuncunun canlandıracağını ancak bu ismi şimdi açıklayamayacağını söyledi.