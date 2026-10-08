Yarım milyarlık servetinin sırrı burada gizliymiş: Süslenip ön sırada oturayım diye bedava kıyafet veriyorlar

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Ünlü firmalar ve tasarımcılar sizi giydirip süslemek için etrafınızda pervane olur. Kimi zaman o özel gecelerde ya da etkinliklerde giydikleriniz, kullandığınız aksesuarlar da size hediye edilebilir. Hepsi değilse bile bazıları.

Bu şekilde hem siz gösterişli bir görünüm sergilersiniz hem de o firmaların tanıtımı yapılmış olur. Karşılıklı bir kazanç durumu söz konusu bir başka deyişle.

İşte çocuk yaşından bu yana çalışıp girişimci ruhu sayesinde 400 milyon doların üzerinde servet yapan iş kadını Martha Stewart da bu durumdan nasibini alanlardan biri.

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85 yaşındaki Stewart konuk olduğu Other People's Business adlı podcast yayınında bu konuda çarpıcı sözler sarf etti.

Kendi servetini kendisi yaratan Stewart; sosyal medyadaki öncülerin moda endüstrisindeki etkisini ve dengeleri nasıl değiştirdiğini anlattı. Hatta bu iş için firmaların hatırı sayılır bütçeler ayırdığından da söz etti.

Master Class CEO'su David Rogier ile konuşan Martha Stewart "İşlerin geçirdiği değişim ilgimi çekiyor. Artık bu sosyal medya öncülerine ödemeler, bazen ürün olarak bazen de farklı şekillerde yapılıyor" dedi.

Stewart, kendisinin bu durumdan nasıl etkilendiğini de "Mesela bir defileye davet ediliyorum. Karşılığında bana 40 bin dolar değerinde kıyafet veriliyor" sözleriyle anlattı.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gerçekten büyük bir miktar. Sırf o defilede görünmem amacıyla benim için 40 bin dolar harcanıyor. Bu işi çok seviyorum" sözleriyle anlattı.

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ÇOK ÇALIŞACAKSAM KARŞILIĞINI İSTERİM'

Martha Stewart, geçtiğimiz şubat ayında New York Moda Haftası kapsamında Carolina Herrera defilesini ön sıradan izlemişti.

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Geçen ay da yine New York'ta TWP'nin yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye konuk olmuştu.

Stewart, eğer bir insan kendini sosyal medya öncüsü olarak tanımlıyorsa bu işten para kazanması gerektiğini vurguladı.

Ünlü iş kadını "Para kazanmanız gerekir. Benim felsefem her zaman şu oldu: Çok çalışacaksam bunun karşılığını almak isterim. Aslında hiçbir zaman da karşılıksız çalışmadım" dedi.

Martha Stewart bu sözleriyle sonu gelmez gibi görünen servetinin kaynağını da açıklamış oldu.