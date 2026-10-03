Yarım kalan bir hayat

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 08:09
2005 yılında henüz 33 yaşındayken yaşamını yitiren Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan ‘Kazım Koyuncu: Yarım Kalan’ filminin setinden yeni kareler ortaya çıktı.
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Yönetmenliğini Özcan Alper’in, başrolünü ise Cem Yiğit Üzümoğlu’nun üstlendiği filmin Artvin setinden fotoğraflar paylaşıldı.
Koyuncu’nun babasını Cem Yılmaz’ın canlandırdığı filmin 1 Ocak 2027’de vizyona girmesi planlanıyor.