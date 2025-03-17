“Yarım asırlık eşimi kaybettim" Şevket Altuğ'dan destek

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Sanatçının kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan, acı haberi sosyal medyada “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur” mesajıyla duyurdu.

Gülümser Gülhan, dün ikindi vakti Beylerbeyi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Cem Özer ve Şevket Altuğ gibi sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı.



Gülümser Gülhan, özellikle Kemal Sunal ve Fatma Girik’in başrolü paylaştığı, 1984 yapımı ‘Postacı’ filminde, Erdal Özyağcılar’ın oynadığı ‘Latif’in eşi ‘Petra’ rolüyle hafızalara kazınmıştı.