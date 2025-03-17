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“Yarım asırlık eşimi kaybettim" Şevket Altuğ'dan destek

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#Ahmet Gülhan#Gülümser Gülhan#Şevket Altuğ
“Yarım asırlık eşimi kaybettim Şevket Altuğdan destek
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 15:16

YEŞİLÇAM’dan bir yıldız daha kaydı. ‘Davacı’ ve ‘Postacı’ gibi unutulmaz filmlerde rol alan Gülümser Gülhan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

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Sanatçının kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan, acı haberi sosyal medyada “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur” mesajıyla duyurdu.
Gülümser Gülhan, dün ikindi vakti Beylerbeyi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Cem Özer ve Şevket Altuğ gibi sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı.

“Yarım asırlık eşimi kaybettim Şevket Altuğdan destek

Gülümser Gülhan, özellikle Kemal Sunal ve Fatma Girik’in başrolü paylaştığı, 1984 yapımı ‘Postacı’ filminde, Erdal Özyağcılar’ın oynadığı ‘Latif’in eşi ‘Petra’ rolüyle hafızalara kazınmıştı. 
“Yarım asırlık eşimi kaybettim Şevket Altuğdan destek

Şevket Altuğ, cenaze töreninde Ahmet Gülhan’ın yanından hiç ayrılmadı.
“Yarım asırlık eşimi kaybettim Şevket Altuğdan destek

Cem Özer

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#Ahmet Gülhan#Gülümser Gülhan#Şevket Altuğ

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