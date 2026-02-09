Haberin Devamı

Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası’yla sahneye çıkan iki sanatçı yoğun ilgi gördü.

Heyecanını sahnede dile getiren Kubat, “Bu devirde böyle büyük prodüksiyonlar kolay gerçekleşmiyor. Yapay zekâyı utandıracağız; gerçek zekâyı, gerçek sesi göstereceğiz” dedi.

Arar da “Çok sürprizli bir repertuvar hazırladık. Pop, halk müziği, sanat müziği; hepsi senfonik bir çerçevede buluşuyor. Çok keyifli bir iş” diye konuştu.

Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Funda Arar ve Kubat, 12 Şubat’ta Frankfurt’ta, 14 Şubat’ta Bochum’da ve 15 Şubat’ta da Stuttgart’ta konser verecek. İkili mart ayında Türkiye turnesine çıkacak.